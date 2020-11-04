Министру здравоохранения Максиму Степанову посоветовали, где найти деньги на вакцину, которые он просит у международных партнеров. Речь идет минимум о 750 млн. грн., которые государственный бюджет Украины теряет в результате предоставления фармацевтам льготного спирта, используемого в результате в немедецинских целях, - пишет в своем блоге народный депутат Украины Сергей Евтушок.



"Количество продаваемой в месяц настойки равно 2,5 млн бутылок водки крепостью 40% и объемом 0,5 л., в то время как среднемесячный объем продаж легальных бутылок водки 0,5 л составляет 22 млн бутылок. Выходит, что аптечный оборот медицинского алкоголя в виде боярышника составляет 10% легального оборота крепкого алкоголя. Благодаря такой схеме бюджет теряет 750 млн грн в виде акцизного налога с алкоголя", - приводит расчеты нардеп.



По его словам это те деньги, за которые глава МОЗ М. Степанов, смог бы закупить вакцину от Covid-19. Однако вместо этого предпочитает игнорировать проблему немедицинского использования лекарственной настойки, тем самым спаивая украинцев. Степанов мог бы решить эту проблему достаточно быстро, так как еще в 2019 году, осознавая угрозу жизни для людей и потери для бюджета, Минздрав подготовил проект постановления правительства, который отменял льготы на этиловый спирт для производства настойки боярышника. "Но Максим Степанов никак не может его подписать, предпочитая выпрашивать деньги у правительства, а не зарабатывать их", - считает нардеп.



Напомним, ранее МОЗ Украины обратилось к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которые планировали выделить Киеву на закупку вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-встречи с представителями Всемирного банка.



Кстати, ранее нардеп Ольга Стефанишина заявляла: для того, чтобы лекарства не превращались в доступный алкоголь, МОЗ должен прекратить предоставлять квоты на безкцизную продажу этилового спирта производителям настоек. "Еще в прошлом году был подготовлен проект изменений в постановление Кабинета Министров "Вопросы использования спирта этилового для производства лекарственных средств" №19 от 05.01.2011, позволяющее производителям настоек покупать этиловый спирт без уплаты акциза. Этот проект предусматривает отмену квот производителей настоек на безакцизный спирт. То есть заставляет их платить акциз – как это делают производители алкогольных напитков, – пишет народный депутат. – Но действующему руководству Минздрава такие нововведения почему-то неинтересны. Почему нынешний министр здравоохранения Максим Степанов медлит с подачей этих изменений уже почти семь месяцев пребывания в должности – большой вопрос. Ведь проект постановления и все необходимые цифры давно лежат на его столе", - говорит Стефанишина