Открытое обращение "Оппозиционной платформы - За жизнь" к Судьям Конституционного Суда Украины

Сегодня все общественное внимание сосредоточено на ситуации вокруг Конституционного Суда. Власть развернула масштабную атаку на судебную систему. Это происходит потому, что именно независимая судебная власть является главным препятствием для реализации планов передачи страны под внешнее управление, разграбления её богатств, разрушения социального государства в Украине.

Атака Зе-бригады на украинскую Конституцию захлебывается. Растерявшая доверие и предавшая интересы людей власть не находит поддержки ни в обществе, ни в парламенте. Именно поэтому усиливается персональное давление на Судей Конституционного Суда. Против Вас открываются уголовные дела. На Суд натравливают проплаченных радикалов. Слышны возмутительные угрозы физической расправы. Сейчас к этому давлению подключились ручные "слуги", которые малодушно подписались под обращением, написанным под диктовку Офиса Владимира Зеленского и его кураторов из иностранных посольств.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает Судей Конституционного Суда не поддаваться угрозам и шантажу. На Ваших плечах сегодня лежит ответственность за судьбу украинской демократии и будущее нашей страны. Мы обращаемся к Вам с призывом не покидать свой пост и не идти в отставку под давлением обанкротившейся и уходящей Зе-бригады.

В противостоянии замыслам узурпаторов, мечтающих о диктатуре, Вас поддерживают все демократические общественные силы. Объединившись в защите Конституции, демократических принципов украинской государственности, украинского суверенитета и прав украинских граждан мы обязательно победим.

Правда, Конституция и демократия на Вашей стороне!