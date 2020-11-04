На Закарпатье задержали ряд топ-чиновников (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Telegram-канал Виталия Глаголы
В Ужгороде задержали заместителя председателя Закарпатского областного совета Петра Грицика и начальника управления государственной архитектурно-строительной инспекции в Закарпатской области Виталия Лалакулича.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.
Чиновники требовали 1 млн грн с представителя коммерческой структуры, которая победила в тендере на строительство в одном из поселков культурного центра в рамках проекта "Большая стройка".
Они обещали "не мешать" в реконструкции клуба в селе Мокра Перечинского района.
СБУ задержала вице-председателя облсовета и руководителя ГАСИ Закарпатья во время получения первой части "транша" в размере 500 тыс. грн.
Чиновников задержали по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. На днях им будут избирать меры пресечения.
Кроме того, прошли обыски в сервисном центре МВД в Ужгороде (бывшее МРЭО). Правоохранители задержали заместителя начальника НИЭКЦ (замруководителя экспертов, работающих в сервисном центре) Ростислава Пензяника. Проще говоря, заместителя руководителя экспертов, работающих в сервисном центре.
Сотрудников сервисного центра не задерживали, но изъяли документы.
2 ноября в Черновцах детективы ГБР задержали главного лесника Закарпатья Виктора Яковца.
Новый начальник уехал на выходные в родную Черновицкую область и пообещал потенциальным клиентам, что они смогут выиграть лес на аукционе Хотинского лесного хозяйства руководителем которого был до недавнего времени.
Следует сказать, что Яковец был назначен начальником Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства чуть больше месяца назад.
Ранее сообщалось, что на взятке в $200 тысяч задержали одного из руководителей ГФС.
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