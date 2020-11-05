Біля Шумів збили ворожий безпілотник [ Редактировать ]
Шість ворожих атак зафіксували минулої доби на Донбасі. Поблизу Новолуганського і Широкиного російські найманці вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета. А неподалік Гнутового обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Крім того, зафіксований обліт ворожого безпілотника.
Маріамна Маркевич, речниця командування Об'єднаних сил:
У районі населеного пункту Шуми зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Українські військовослужбовці застосувавши стрілецьку зброю збили ворожий безпілотник.
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