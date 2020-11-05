Феликс Глумчер (слева на фото ) / Снимок: соцсети

В Киеве умер известный украинский профессор и реаниматолог Феликс Глумчер. Мужчина умер в 71 год от осложнений коронавируса. Об этом сообщила на своей Facebook-странице известный медик Ольга Голубовская.

Сегодня на фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович Глумчер (на фото слева).Умный, профессиональный, сильный, прямой, самодостаточный и трудолюбивый. Я не нахожу слов, чтобы описать его вклад в лечение тяжелых больных, подготовку кадров.

Ольга вспомнила, что в период пандемии гриппа H1N1 в 2009 она столкнулась с профессором впервые и он произвел на нее сильное впечатление.

Мы с его кафедрой экспертировали истории умерших, обсуждали особенности ведения больных с поражением легких, с которым тогда мы столкнулись впервые ... сейчас эти знания и подходы здорово пригодились. Бесконечно всех консультировал. На ученых советах неизменно сидел рядом со своим другом, академиком Фоминым/

Феликс Семенович Глумчер родился 30 января 1949 года. С 2004 года президент Ассоциации анестезиологов Украины. Участвовал в разработке более десяти протоколов по оказанию медицинской помощи Минздрава Украины, являлся внештатным консультантом Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Украины.

Профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца награжден орденом За заслуги 3-й степени. Лауреат Государственной премии по науке и технике за участие в разработке аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Напомним, что коронавирусом за сутки заразились почти 10 тысяч человек.