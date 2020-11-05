Виталий Маркив женат на известной бодибилдерше (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Жена нацгвардейца Виталия Маркива, который вернулся в Украину, проведя в итальянской тюрьме три года, профессионально занимается бодибилдингом.
Об этом свидетельствуют ее фото в Instagram.
Диана Маркив работает тренером по фитнесу и принимает участие в соревнованиях бодибилдеров. Она специализируется на фитнес-бикини.
Сразу после возвращения на родину Виталий сказал, что они с супругой думают завести ребенка.
Виталий Маркив является гражданином Италии, после начала российской агрессии на востоке Украины он отправился на Донбасс добровольцем и вступил в батальон Кульчицкого.
Напомним, что Апелляционный суд в Италии на днях оправдал Виталия Маркива, приговоренного к 24 года заключения по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с освобожденным Маркивым.
по теме
Сьогодні до України повернувся Віталій Марків, якого зрештою виправдали в Італії. Нагадаю, понад рік тому суд італійського міста Павія засудив Марківа на 24 роки ув'язнення за звинуваченням у причетності до загибелі фотокореспондента Андреа Рокеллі
Львів другий тиждень поспіль у "помаранчевій" зоні, втім тут все ж таки провели турнір з бодібілдингу, на який приїхали учасники з різних куточків України
До України повернувся Віталій Марків, який понад три роки просидів у італійській в'язниці, за злочин якого не скоював
За що італійський суд ув'язнив його аж на 24 роки? Олена Логінова коротко нагадає його історію.
Перед оголошенням рішення судді взяли кількагодинну перерву. Нагадаю, торік улітку Віталія Марківа засудили до 24 років позбавлення волі. Його звинуватили в причетності до загибелі на Донбасі італійського репортера - у 2014 році.