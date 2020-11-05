Жена нацгвардейца Виталия Маркива, который вернулся в Украину, проведя в итальянской тюрьме три года, профессионально занимается бодибилдингом.

Об этом свидетельствуют ее фото в Instagram.

Диана Маркив работает тренером по фитнесу и принимает участие в соревнованиях бодибилдеров. Она специализируется на фитнес-бикини.

Сразу после возвращения на родину Виталий сказал, что они с супругой думают завести ребенка.

Виталий Маркив является гражданином Италии, после начала российской агрессии на востоке Украины он отправился на Донбасс добровольцем и вступил в батальон Кульчицкого.

Напомним, что Апелляционный суд в Италии на днях оправдал Виталия Маркива, приговоренного к 24 года заключения по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с освобожденным Маркивым.