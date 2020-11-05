Міжнародний саміт Кримської платформи по деокупації півострова відбудеться в травні 2021 року в Києві. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що Україна бачить підтримку цієї ініціативи з боку міжнародних партнерів.

Мета платформи - консультації та перемови для врегулювання проблем півострова - від гуманітарних до безпекових, зокрема йдеться про мілітаризацію Криму країною-агресором та численних фактів порушення прав людини.

Зокрема, Дмитро Кулеба зазначив, що третього листопада Військовий суд у Ростові засудив трьох кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями.

"Ми будемо продовжувати свою роботу, щоб зупинити ці репресії. І щоб всі, хто утримуються - були звільнені", - зазначив глава МЗС України.