У МЗС назвали дату саміту Кримської платформи [ Редактировать ]
Міжнародний саміт Кримської платформи по деокупації півострова відбудеться в травні 2021 року в Києві. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що Україна бачить підтримку цієї ініціативи з боку міжнародних партнерів.
Мета платформи - консультації та перемови для врегулювання проблем півострова - від гуманітарних до безпекових, зокрема йдеться про мілітаризацію Криму країною-агресором та численних фактів порушення прав людини.
Зокрема, Дмитро Кулеба зазначив, що третього листопада Військовий суд у Ростові засудив трьох кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями.
"Ми будемо продовжувати свою роботу, щоб зупинити ці репресії. І щоб всі, хто утримуються - були звільнені", - зазначив глава МЗС України.
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