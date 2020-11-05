Скончалась актриса из "Титаника" [ Редактировать ]
Американская актриса Эльза Рэйвен (настоящая имя Эльза Рабинович) умерла в собственном доме. Женщине было 91 год. Причины смерти знаменитости неизвестны. Об этом сообщает Variety.
Печальный факт подтвердил ее агент.
Рэйвен родилась 21 сентября 1929 года в Южной Каролине. Актерскую карьеру она начала на театральной сцене Нью-Йорка.
Актриса появлялась в ярких эпизодах популярных фильмов. Так, она запомнилась зрителям небольшой ролью в фильме "Назад в будущее". Также она снималась в "Титанике", "Скорой помощи", "Принце из Беверли-Хиллз", "Команде А" и других.
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