В подземных хранилищах по территории Украины по состоянию на 1 ноября запасы голубого топлива достигли 28,3 миллиардов кубометров. Об этом сообщает госкомпания ПАО "Укртрансгаз".

Это рекордный объем за последние 10 лет. Из них украинским компаниям принадлежит 18,3 миллиардов кубометров.

Отмечается, что закачка газа в подземные хранилища за 10 месяцев 2020 года снизился на 5% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 16,8 миллиардов м3.

Ранее мы писали, что Украина начала использование резервного газа. Такое решение было принято для обеспечения отопительного сезона.