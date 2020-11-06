На Донбассе резко увеличилось количество обстрелов [ Редактировать ]
В течение минувших суток, 5 ноября, на Донбассе боевики 11 раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
Получил ранения украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Девять нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток", еще два - в районе ответственности группы "Север". Кроме того, был задействован беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.
В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.
Боец оперативно доставлен в медучреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.
По данным штаба, с начала суток 6 ноября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в штабе ООС назвали четыре новых участка для разведения сил на Донбассе.
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