В течение минувших суток, 5 ноября, на Донбассе боевики 11 раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Получил ранения украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Девять нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток", еще два - в районе ответственности группы "Север". Кроме того, был задействован беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.

Боец оперативно доставлен в медучреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

По данным штаба, с начала суток 6 ноября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в штабе ООС назвали четыре новых участка для разведения сил на Донбассе.