Сюрприз длиной в минуту: киевский метрополитен удивит пассажиров (фото) [ Редактировать ]
Метро "Золотые ворота"/ Фото: mirmetro.net
В пятницу, 6 ноября, станции метро "Золотые ворота" в Киеве исполняется 60 лет. В связи с этим подземка готовит сюрприз для пассажиров, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Так, в 18:00 станцию "Золотые ворота" подсветят ровно на одну минуту.
Ранее сообщалось, что в киевском метро вводят жесткий контроль карантина.
Также мы писали о том, что каменный кит "предотвратил" трагедию в метро.
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