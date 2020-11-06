В пятницу, 6 ноября, станции метро "Золотые ворота" в Киеве исполняется 60 лет. В связи с этим подземка готовит сюрприз для пассажиров, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Так, в 18:00 станцию "Золотые ворота" подсветят ровно на одну минуту.

Ранее сообщалось, что в киевском метро вводят жесткий контроль карантина.

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