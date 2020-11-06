В этот день, 77 лет назад, Киев был освобожден от фашистских оккупантов. Мы помним и чтим героизм и самоотверженность воинов-освободителей. Их подвиг - пример для многих будущих поколений украинцев.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" искренне благодарит всех тех, кто, не щадя своей жизни, освобождал столицу Украины – наш любимый Киев. Наш священный долг – донести память о героях-освободителях детям и внукам. Мы не позволим искажать историческую память о подвигах освободителей в угоду политическим спекулянтам-временщикам, забывшим, благодаря кому они живы, а не превратились в рабов на своей земле.

Мы добьемся, чтобы в полном объеме были восстановлены и защищены социальные права и привилегии ветеранам-освободителям и детям войны. Те, кто воевал за наше будущее, кто восстанавливал страну из руин после самой страшной войны в истории человечества – не должны жить в бедности. Такое отношение к ним со стороны государства - преступление!

Одна из главных задач, которую ставит перед собой "Оппозиционная платформа - За жизнь" - это восстановление мира в Украине. Мы добьемся, чтобы в нашей стране больше не было войны, и она стала на путь уверенного развития и стабильного роста благополучия людей.

Мы отстоим и защитим права наших ветеранов и пенсионеров! Мы защитим историческую память и героические страницы Великой Отечественной войны и истории украинского народа-победителя! Мы вернем Украине мирное будущее!

С праздником освобождения, киевляне!