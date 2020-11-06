Не аудит надо проводить, а людей спасать от эпидемии. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Опрос они уже провели, теперь собираются аудит проводить. Куда дели 64 млрд коронавирусных денег, - уже выяснил аудит?" - спросил политик.

Юрий Бойко отметил, что власти не пиаром нужно заниматься, а принимать эффективные решения, как противостоять эпидемии и спасать людей и страну.

"Они думают, что пиаром закроют невыполненные перед людьми обещания, которые раздавали, когда шли к власти. Местные выборы уже показали, что людей не обманешь. Этот аудит власть провалила. Большинство украинцев не верят этой власти, требуют конкретных дел и решения конкретных проблем, действительно волнующих людей", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров отметил, что сегодня в парламенте депутаты так и не услышали от премьера, что же сделано властью в рамках противоэпидемических мероприятий, защиты людей, обеспечения больниц и проч.

"У Оппозиционной платформы - За жизнь было требование: дайте нам отчет, что сделано по всем этим вопросам, какие средства выделены, куда пошли. Достаточно ли койко-мест по стране для приёма ковидных больных, что с поставками кислорода, - ответов на все эти вопросы мы не услышали. Лично у меня создалось впечатление, что премьер-министр в абсолютной растерянности. Они просто плывут по течению и не собираются предпринимать никаких эффективных мер для решения всех этих проблем, "- сказал народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что неэффективность и непрофессионализм власти несут уже прямую угрозу стране.

"Все, что они не делают, кроме как издевательством над людьми не назовёшь. Они принимают бюджет, в котором урезаны социальные расходы и медицина, не предусмотрены средства на борьбу с коронавирусом. Как вообще можно было такой бюджет составить, не говоря о том, как за него можно было проголосовать?!" - возмутился Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров отметил, что самое страшное, что за легкомыслие тех политиков, которые за него проголосовали, будет расплачиваться страна и люди.

"Это абсолютно негодный бюджет, и страна, к сожалению, будет расплачиваться за легкомыслие тех политиков, которые за него проголосовали. Пока мы продолжаем занимать деньги, не развиваем высокотехнологические отрасли, пока отсутствуют грамотные фискальные инструменты, экономика не будет развиваться. Ведь это простые экономические истины: чем выше доходы наших граждан, тем выше покупательная способность людей, тем больше отчислений в бюджет, в Пенсионный фонд. А когда нет работы, минимальные зарплаты, половина пенсионеров находятся за гранью выживания, о чем вообще можно с этим Кабмином и этой властью говорить. Фракция ОП-ЗЖ предложила механизмы, за счет чего стимулировать экономику, повысить доходы людей. Как обеспечить защиту от растущих цен и тарифов, но власти это не надо. Хватит пустых разговоров и фейковых аудитов. Нужно менять и экономический курс страны, и эту власть", - резюмировал Юрий Бойко.