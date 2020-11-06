Верный пес породы золотистый ретривер преодолел 100 километров и две недели изнуряющего пути в стремлении воссоединиться со своими хозяевами после того, как сбежала из собачьего приюта, сообщает Mirror.

Годовалый Пин Ань, чье имя переводится с китайского примерно как "цел и невредим", был временно помещен в собачий приют в Наньтуне, что в 100 километрах от его дома в городе Цидун на востоке Китая.

Семья вынуждена была оставить щенка на время, пока их дом находился на капитальном ремонте. Но после четырех месяцев разлуки Пинг Ан просто не мог терпеть тоску вдали от своих любимых хозяев. Поэтому ретривер просто сбежал.

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После неутомимой 100-километрового пути пса заметили хромающим возле офисного здания в родном городе с окровавленными лапами. Прибывшие на место спасатели отметили, что собака выглядела подавленной после того, как не смогла найти дом своих хозяев.

Истощенный Пинг Ан, после того, как его обнаружили спасатели

Спасатели позаботились о ретривере и вылечили раны. Затем обратились в социальные сети в надежде выследить владельцев пса. В этом помогло приложение WeChat, популярный китайский мессенджер, и спустя сутки семья воссоединилась со своим щенком.

Фотография, по которой искали хозяев в WeChat

На трогательном видео видно, как семья гладит и обнимает своего золотистого ретривера после четырех месяцев разлуки.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как собака "исцелила" умирающего мальчика. Также недавно пропавший кот вернулся домой спустя шесть лет.