У российского актера не получилось остаться в московском СИЗО-5 Источник: ФСИН России

Российского актера Михаила Ефремова, осужденного по делу о пьяном ДТП в котором погиб человек, отправили в колонию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского управления ФСИН.

Согласно статье 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

Ранее Ефремов заявля, что хотел бы остаться и отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. Там, в отличие от колонии, осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они могут звонить по телефону и встречаться с родными. Кроме того, в СИЗО-5 есть хороший зал, где Михаил Ефремов хотел создать тюремный театр.

Напомним, что вечером 8 июня 2020 года в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам колонии общего режима.

2 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 7 лет и 6 месяцев.