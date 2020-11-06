15 ноября состоится второй тур выборов городского головы Одессы, в котором победит кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик. Доверие одесситов - на стороне кандидата от ОП-ЗЖ.

"Одесситы хотят нового мэра, они устали от коррупции городской власти, заоблачных тарифов, недоступной медицины, плохих дорог и транспорта. Всему этому нужно положить конец, проголосовав 15 ноября! Каждый ваш голос будет отданный за изменения в городе, за прекращение коррупции и махинаций с бюджетом и землей"– подчеркнул кандидат в мэры Одессы от ОПЗЖ.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" сможет вернуть в Одессу справедливость, отметил Николай Скорик.

"После победы во втором туре мы проведем аудит деятельности предыдущей городской власти. Все, что незаконно отоборанно у одесситов, необходимо вернуть городу. Мы усилим социальную защиту горожан, пересмотрим тарифы, восстановим систему здравоохранения, сделаем город безопасным и комфортным для жизни", – резюмировал политик.

Николай Скорик считает, что, как и в первом туре, его оппоненты используют весь арсенал грязных технологий, чтобы удержаться у власти.

"Будет задействовано все, начиная от вбросов, которыми славились наши оппоненты на протяжении многих избирательных кампаний, и заканчивая пересчетами и порчей бюллетеней. Власть готова на все и будет драться до последнего. Единственный способ это остановить-прийти и проголосовать за Одессу без коррупции", – сказал кандидат в мэры Одессы от ОПЗЖ.