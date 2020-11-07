Народный депутат от "Слуги народа" сложил мандат [ Редактировать ]
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатского мандата. Он сложил мандат в связи с избранием его на должность мэра города Надворная Ивано-Франковской области.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Снимаю с себя депутатские полномочия в связи с избранием меня на должность Надвирнянского городского главы Надвирнянского района Ивано-Франковской области", - отметил парламентарий.
За Андрийовича отдали голоса 62,24% избирателей.
Ранее мы писали о том, кто стал мэром Чернигова.
Также сообщалось, что в Раде появился новый депутат вместо Вакарчука.
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