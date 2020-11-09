Біля Водяного противник вів вогонь з гранатометів [ Редактировать ]
Один ворожий обстріл пролунав на Донбасі минулої доби. Найманці атакували в районі Водяного на півдні Донеччини, гатили з гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат серед армійців немає - запевнили у штабі. Вогню у відповідь українські оборонці не відкривали.
по теме
Сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували понад два гектари території та передали на знищення п'ятдесят чотири вибухонебезпечних предмети.
Шість ворожих атак зафіксували минулої доби на Донбасі. Поблизу Новолуганського і Широкиного російські найманці вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета. А неподалік Гнутового обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї
Неподалік Гнутового обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Крім того, зафіксований обліт ворожого безпілотника.
Три ворожі атаки зафіксували минулої доби на Донбасі. Поблизу Новолуганського російські найманці вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета
У штабі ООС також повідомили, що противник продовжує укріплюватися майже по всій лінії розмежування і посилює свої позиції додатковими розвідувальними та снайперськими групами.