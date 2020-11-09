Вогню у відповідь українські оборонці не відкривали

Один ворожий обстріл пролунав на Донбасі минулої доби. Найманці атакували в районі Водяного на півдні Донеччини, гатили з гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед армійців немає - запевнили у штабі. Вогню у відповідь українські оборонці не відкривали.