Анна Ризатдинова раскрыла тайну романа с "холостяком" [ Редактировать ]
Бронзовая призерка "Олимпийских игр-2016" по художественной гимнастике Анна Ризатдинова рассказала про отношения с экс-игроком "Черноморца" Сергеем Мельником. Пара объявила о романе в шоу в эфире одного из телеканалов.
Также футболист известен как главный герой 5 сезона реалити-шоу "Холостяк".
Во время игровой карьеры 32-летний Мельник защищал цвета "Черноморца", винницкой "Нивы", "Днестра", ПФК "Сумы", "Торпедо-БелАЗ", "Витебска" и "Милсами".
Напомним, чемпионка мира-2013 была замужем за экс-депутатом Александром Онищенко, от которого у нее сын Роман.
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