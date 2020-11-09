Бронзовая призерка "Олимпийских игр-2016" по художественной гимнастике Анна Ризатдинова рассказала про отношения с экс-игроком "Черноморца" Сергеем Мельником. Пара объявила о романе в шоу в эфире одного из телеканалов.

Также футболист известен как главный герой 5 сезона реалити-шоу "Холостяк".

Во время игровой карьеры 32-летний Мельник защищал цвета "Черноморца", винницкой "Нивы", "Днестра", ПФК "Сумы", "Торпедо-БелАЗ", "Витебска" и "Милсами".

Напомним, чемпионка мира-2013 была замужем за экс-депутатом Александром Онищенко, от которого у нее сын Роман.

Ранее Лобода подогрела слухи о новом романе.