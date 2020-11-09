Стрілянина в Івано-Франківську: поліція схопила винуватця

В Івано-Франківську схопили чоловіка, який влаштував стрілянину посеред вулиці. Він встиг поранити двох перехожих - в одного з них виявилась при собі травматична зброя - він оборонявся і також поранив нападника