В России солдат-срочник расстрелял сослуживцев (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 9 ноября, в России, в Воронеже, солдат срочник расстрелял своих сослуживцев, которые прибыли для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части. Об этом сообщает Mash.
Около 5 утра призывник Макаров из в/ч 45117 вступил в словесный конфликт с майором Ермолаевым, который прибыл с проверкой наряда. Отобрал его табельный пистолет Макарова и 16 патронов, после чего выстрелил в офицера. К пострадавшему подбежал водитель, пытаясь оказать помощь, призывник выстрелил и в него. Позже выстрелил в еще одного солдата и сбежал из части. Его ищут.
В результате нападения погибли три военнослужащих.
Единственный выживший после стрельбы в воронежской военной части доставлен в госпиталь. Сейчас за жизнь пострадавшего рядового борются врачи.
Сейчас территорию оцепили, на месте работает ОМОН.
Ранее мы писали о том, что вооруженная группировка расстреляла более 10 человек.
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