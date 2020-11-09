Глава Ривненской ОГА заболел коронавирусом Виталий Коваль заболел коронавирусом. Об этом чиновник сообщил в своем Facebook.

По его словам, положительный результат теста пришел утром 9 ноября.

Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но работать в онлайн режиме.

Отмечается, что глава ОГА призвал граждан следовать правилам карантина.

Ранее мы писали, что коронавирусом заболел глава Ивано-Франковской области. Самочувствие чиновника хорошее, он находится на самоизоляции.