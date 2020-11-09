Коронавирус "атаковал" руководство Ривненской области [ Редактировать ]
Глава Ривненской ОГА заболел коронавирусом Виталий Коваль заболел коронавирусом. Об этом чиновник сообщил в своем Facebook.
По его словам, положительный результат теста пришел утром 9 ноября.
Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но работать в онлайн режиме.
Отмечается, что глава ОГА призвал граждан следовать правилам карантина.
Ранее мы писали, что коронавирусом заболел глава Ивано-Франковской области. Самочувствие чиновника хорошее, он находится на самоизоляции.
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