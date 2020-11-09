Бронзовая призерка "Олимпийских игр-2016" по художественной гимнастике Анна Ризатдинова рассказала про отношения с экс-игроком "Черноморца" Сергеем Мельником. В видеодневнике футболист также поделилмя, что Анна - именно та женщина, которую он так долго искал.

Гимнастка в свою очередь отметила, что "Сереже хочется довериться, рядом с ним ты чувствуешь себя девочкой".

Мужчина снимался в пятом сезоне реалити-шоу "Холостяк" в качестве главного героя программы. Победительницей шоу и избранницей Сергея стала Марина Кищук из г. Глухова. Пара рассталась спустя полгода после выхода финала шоу.

В 2020 году Сергей пробует себя в качестве участника проекта "Танцы со звездами". Его партнершей стала танцовщица Аделина Дели.

32-летний Сергей Мельник - украинский экс-футболист, защитник. За время своей карьеры успел поиграть в "Черноморце", винницкой "Ниве", "Днестре", ПФК "Сумы", "Торпедо-БелАЗе", "Витебскеа" и "Милсами".

Ранее Лобода подогрела слухи о новом романе.