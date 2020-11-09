COVID-19 в Україні: у Мінохорони здоров'я назвали симптоми для госпіталізації

Ще 8 тисяч 899 українців захворіли на Ковід і це новий рекорд. Попередньої доби від ускладнень померли 157 пацієнтів. Найгірша статистика захворюваності - в Києві, на Харківщині, Хмельниччині, Донеччині та Житомирщині