После победы Николая Скорика Одесса будет комфортным и безопасным городом - Дмитрий Голубов [ Редактировать ]
После победы Николая Скорика Одесса будет комфортным и безопасным городом. Об этом во время встречи с жителями Суворовского района заявил одесский политик Дмитрий Голубов.
"Нынешняя городская власть занята только одним - дерибаном городского бюджета. Люди, условия и состояние, в которых оказались одесские дворики, их не интересуют. Только для того, чтобы обустроить этот двор, нам пришлось вступить в настоящее противостояние с городской властью. Что они только не делали - и полиция сюда приезжала, и представители Суворовской администрации. Жители устали жаловаться, понимая, что при нынешнем мэре никто их вопросы решать не будет. Но нам удалось это сделать - двор обустроен, люди довольны", - отметил Дмитрий Голубов.
Он выразил уверенность, чтобы остановить бардак, устроенный в Одессе нынешней городской властью, нужной прийти и проголосовать за Николая Скорика.
"Я хочу обратиться ко всем одесситам: 15 ноября, когда состоится второй тур выборов мэра - не оставайтесь безучастными. Скажите твердое "нет!" бардаку и уничтожению Одессы. Мы хотим жить в комфортном и красивом городе, где заботятся о его жителях, где бюджет города тратится на его развитие. Мы голосуем за Николая Скорика", - акцентировал Дмитрий Голубов.
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