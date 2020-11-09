Экс-кандидат на пост городского головы Одессы, почетный гражданин города Сергей Кивалов призвал одесситов проголосовать во втором туре выборов мэра за Николая Скорика.

"Через несколько дней судьба Одессы будет решаться во втором туре выборов. Я призываю всех наших сторонников поддержать кандидата в мэры Николая Скорика, с которым мы едины в том, что нужно положить конец тотальной застройке исторического центра и побережья, деградации городского хозяйства, медицины и социальных институтов", - заявил Сергей Кивалов.

Политик напомнил, что Николай Скорик родился в Одессе и хорошо знает проблемы и особенности города.

"Он имеет большой опыт управленческой работы, был председателем Одесского областного совета и губернатором Одесской области. Являясь народным депутатом Украины, имеет мощную политическую поддержку. И я уверен: он будет хорошим мэром Одессы", - резюмировал Сергей Кивалов.

Напомним, ранее Николая Скорика призвали поддержать известный одесский политик и меценат Дмитрий Голубов и экс-кандидат в мэры Евгений Червоненко.

Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября.