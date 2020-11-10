Україна відкрила усі КПВВ на Донбасі [ Редактировать ]
Сьогодні о восьмій ранку Україна зі свого боку відновила роботу усіх семи КПВВ на Донбасі. У Донецькій області це "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка" та "Майорське", на Луганщині - "Станиця Луганська", а також новостворені КПВВ "Щастя" і "Золоте".
Повідомив речник Держ-прикордон-служби Андрій Демченко, на окремих напрямках пропуск здійснюється. Але людей дуже мало. У "Щасті" і "Золотому" бойовики зі свого боку пункти пропуску взагалі перекрили. Демченко пов'язує це з учорашніми заявами окупаційної влади ОРДЛО. Мовляв, з ними відкриття КПВВ ніхто не узгодив і пропускати місцевих вони не будуть. Найбільше людей зараз скупчилося з обох боків на КПВВ у "Станиці Луганській".
по теме
У Донецькій області це "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка" та "Майорське", на Луганщині - "Станиця Луганська", а також новостворені КПВВ "Щастя" і "Золоте"
Без обстрілів минула доба на фронті. У штабі ООС запевнили - ситуацію контролюють. І користаються перемир'ям, щоб зміцнити свої бліндажі
На фронті минулої доби зафіксовано один ворожий обстріл. Російські найманці з гранатометів та стрілецької зброї атакували в районі Водяного на півдні Донеччини
Глава держави наголосив на необхідності миру та збереженні життів військовослужбовців
Українська сторона представила для розгляду Тристоронньої контактної групи так званий "План спільних кроків". Документ пропонує створити умови для проведення в ОРДЛО місцевих виборів уже в березні наступного року