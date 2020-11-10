Сьогодні о восьмій ранку Україна зі свого боку відновила роботу усіх семи КПВВ на Донбасі. У Донецькій області це "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка" та "Майорське", на Луганщині - "Станиця Луганська", а також новостворені КПВВ "Щастя" і "Золоте".

Повідомив речник Держ-прикордон-служби Андрій Демченко, на окремих напрямках пропуск здійснюється. Але людей дуже мало. У "Щасті" і "Золотому" бойовики зі свого боку пункти пропуску взагалі перекрили. Демченко пов'язує це з учорашніми заявами окупаційної влади ОРДЛО. Мовляв, з ними відкриття КПВВ ніхто не узгодив і пропускати місцевих вони не будуть. Найбільше людей зараз скупчилося з обох боків на КПВВ у "Станиці Луганській".