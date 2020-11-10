За сутки на территории Украины коронавирусную инфекцию обнаружили у 569 сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Наибольшее количество инфицированных обнаружено в Житомирской и Запорожской областях, а также в Киеве.

По состоянию на 10 ноября COVID-19 зафиксирована у 569 правоохранителей, от осложнений болезни умерло трое сотрудников МВД. Наибольшее количество больных зарегистрировано: в Запорожской (56), в Житомирской (42) областях и в городе Киеве (80).

При этом, с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 15 984 работника МВД, выздоровели - 14950 человек, погибли - 43 зараженных.

Известно, что в рядах Вооруженных сил Украины за сутки зафиксировано 121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в ВСУ заболевание обнаружили у 2 235 человек.

Читайте также, в Украине за сутки подтверждено 10 179 новых случаев COVID-19. За весь период эпидемии в стране инфицировались почти 480 тысяч граждан.