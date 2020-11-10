Пять дней на унитазе: мужчина установил мировой рекорд [ Редактировать ]
48-летний Джимми Де Френн из Бельгии установил новый мировой рекорд по длительности сиденья на унитазе. Он не отрывал пятую точку от унитаза, установленного в баре города Остенде, на протяжение 116 часов.
Мужчина планировал высидеть 168 часов, но тело такой пытки не выдержало, сообщает newsyou.info.
Официально в Книге рекордов Гиннеса такой номинации нет, но Де Френн слышал о мужчине, который провел на унитазе 100 часов, и решил побить его рекорд.
Теперь Джимми надеется, что его попытка будет признана официальным мировым рекордом, ведь за его усилиями наблюдали местные чиновники и свидетели.
Ранее сообщалось, что беременная установила необычный рекорд.
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