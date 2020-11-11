Біля Водяного зафіксували обстріли із стрілецької зброї [ Редактировать ]
Одне порушення режиму тиші було з боку бойовиків минулої доби. Російські найманці цілили зі стрілецької зброї неподалік Водяного. Українські оборонці вогню у відповідь не відкривали. У штабі запевнили - минулося без втрат серед українських військових.
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У Донецькій області це "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка"та "Майорське", на Луганщині "Станиця Луганська", а також новостворені "Щастя" і "Золоте". На окремих напрямках людей пропускали
Втрат серед армійців немає - запевнили у штабі. Оскільки ворожі атаки не несли загрози життю армійців, вогню у відповідь українські оборонці не відкривали
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