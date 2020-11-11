На Закарпатье оперативники СБУ задержали на вымогательстве взятки новоизбранного председателя Воловецкой ОТГ от партии "Слуга народа" Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки. Об этом сообщает СБУ.

Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора. В случае отказа "слуга народа" угрожал предпринимателю не подписывать акты выполненных работ.

Для передачи "отката" чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника. Правоохранители задержали обоих злоумышленников во время получения взятки. По данным местного журналиста Виталия Глаголы, речь идет о 80 тыс. грн.

На задержание победителя местных выборов от провластной партии "Слуга народа" отреагировали в Офисе президента в Facebook. Там напомнили, что времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления, остались в прошлом.

На Банковой отметили привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть. И заявили, что такую практику нужно жестко искоренять.

Следует сказать, что в последнее время силовики плотно "кошмарят" высокопоставленных закарпатских коррупционеров. Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали ряд топ-чиновников.