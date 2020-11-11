Біля Кам'янки поранили українського військового [ Редактировать ]
На сході країни поранено українського військового. Це сталося сьогодні вночі поблизу Кам'янки на Донеччині внаслідок обстрілу з кулеметів. Про це повідомили в штабі ООС.
Минулої доби окупанти застосували ще й міномети 82-го калібру. Били поблизу Водяного. На цій ділянці цілили і зі стрілецької зброї. Українські оборонці вогню у відповідь не відкривали.
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Тристороння контактна група засідатиме сьогодні на рівні глав делегацій. Напередодні на зустрічі гуманітарної підгрупи не вдалося обговорити можливий обмін утримуваними особами. За інформацією української сторони - перемовини зірвали представники Росії.
У Донецькій області це "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка"та "Майорське", на Луганщині "Станиця Луганська", а також новостворені "Щастя" і "Золоте". На окремих напрямках людей пропускали
Російські найманці цілили зі стрілецької зброї неподалік Водяного. Українські оборонці вогню у відповідь не відкривали
Втрат серед армійців немає - запевнили у штабі. Оскільки ворожі атаки не несли загрози життю армійців, вогню у відповідь українські оборонці не відкривали
Найманці атакували в районі Водяного на півдні Донеччини, гатили з гранатометів та стрілецької зброї