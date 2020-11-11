На сході країни поранено українського військового. Це сталося сьогодні вночі поблизу Кам'янки на Донеччині внаслідок обстрілу з кулеметів. Про це повідомили в штабі ООС.

Минулої доби окупанти застосували ще й міномети 82-го калібру. Били поблизу Водяного. На цій ділянці цілили і зі стрілецької зброї. Українські оборонці вогню у відповідь не відкривали.