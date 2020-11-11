В среду, 11 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания Кабинета министров заявил, что для медицинской системы Украины необходим локдаун минимум на три недели.

Однако, по его словам, экономика не выдержит такого карантина, потому приходится искать баланс.

Он вновь отметил, что пандемия коронавируса в Украине развивается "ураганными" темпами, но признал, что максимальный карантин страна не выдержит.

Для врачей лучший способ - введение полного лодкауна минимум на три недели. Это лучший выход, это то, чтобы мы хотели сделать для того, чтобы наша медицинская система выдержала нагрузку. Но исходя из рассчетов Минэкономики и Минфинансов, мы не можем выдержать полный локдаун, потому находим баланс между сохранением здоровья и введением противоэпидемиологических мероприятий.

Ранее мы писали, что предприниматели и рестораторы вышли на митинг с лозунгом "Нет" карантину выходного дня".