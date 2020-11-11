Пандемия развивается "ураганными" темпами: необходим локдаун на три недели - Степанов [ Редактировать ]
В среду, 11 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания Кабинета министров заявил, что для медицинской системы Украины необходим локдаун минимум на три недели.
Однако, по его словам, экономика не выдержит такого карантина, потому приходится искать баланс.
Он вновь отметил, что пандемия коронавируса в Украине развивается "ураганными" темпами, но признал, что максимальный карантин страна не выдержит.
Для врачей лучший способ - введение полного лодкауна минимум на три недели. Это лучший выход, это то, чтобы мы хотели сделать для того, чтобы наша медицинская система выдержала нагрузку. Но исходя из рассчетов Минэкономики и Минфинансов, мы не можем выдержать полный локдаун, потому находим баланс между сохранением здоровья и введением противоэпидемиологических мероприятий.
Ранее мы писали, что предприниматели и рестораторы вышли на митинг с лозунгом "Нет" карантину выходного дня".
по теме
У некоторых пациентов коронавирус проходит бессимптомно
В среду, 11 ноября, Минздрав предложил отказаться от деления на зоны и возврат общего карантина
Ученые заявили, что небольшое количество людей в мире могут иметь врожденный иммунитет к новому коронавирусу, который их защищает от заражения
Опубликовано первое фото Кернеса из клиники Шарите
В конце октября в Красноградском районе Харьковской области ребенок наступил на гвоздь, после чего его госпитализировали