Опрос Зеленского: ОАСК вернул заявление об отмене результатов [ Редактировать ]
В среду, 11 ноября, Окружной административный суд Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Истец нарушил правила объединения исковых требований. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Исковые требования, предъявленные истцом к президенту, подсудны Верховному суду в качестве суда первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, следовательно, истцом объединены в исковом заявлении требования, подсудные разным судам.
На основании этого ОАСК пришел к выводу о возвращении иска на основании п.6 ч.4 ст. 169 Кодекса административного судопроизводства.
Ранее Верховный суд не признал опрос Зеленского незаконной агитацией.
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