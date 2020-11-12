Врачи перерезали сосуд: появились подробности смерти жены экс-главы Минздрава [ Редактировать ]
Молодая жена бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили Анастасия Островская умерла после осложнений рядовой операции. Выяснилось, что женщина еще месяц мучилась после хирургического вмешательства. ОБ этом сообщает Obozrevatel.
35-летняя Островская легла на несложную плановую операцию по удалению камней из желчного пузыря. Все должно было закончиться через 40 минут, но операция длилась 5 часов.
Более того, операцию проводили лапароскопическим способом, то есть без большого разреза на брюшной полости. Но в какой-то момент врачи по ошибке перерезали сосуд, который обеспечивал кровоснабжением печень.
Анастасию после нескольких часов удалось стабилизировать. После чего женщина проходила реабилитацию. Но тут начались проблемы с дренажами, из-за чего понадобилась еще одна операция.
Еще через неделю Настя снова попала на хирургический стол, а еще через день провели четвертую операцию. После чего девушку ввели в наркотический сон, но попытки врачей были уже тщетны. Вечером 8 ноября Анастасия Островская умерла.
Позже также выяснилось, что директор медучреждения является другом семьи Квиташвили. Пока что неизвестно, будут ли они предпринимать какие-либо действия, чтобы наказать врачей и клинику, где проводилась операция.
Александр Квиташвили возглавлял Минздрав в 2014-2016 годах.
Напомним, что накануне от осложнений коронавируса умерла теща Петра Порошенко
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