У первого заместителя главы Верховной рады Руслана Стефанчука подтвердили коронавирус. Народный депутат получил положительный тест на COVID-19.

Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook.

"Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя", - написал он.

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