У Стефанчука подтвердили COVID-19 [ Редактировать ]
У первого заместителя главы Верховной рады Руслана Стефанчука подтвердили коронавирус. Народный депутат получил положительный тест на COVID-19.
Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook.
"Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя", - написал он.
Ранее появились подробности о состоянии здоровья Зеленского и Ермака.
по теме
В среду, 11 ноября, в Украине официально ввели карантин выходного дня
Вирусолог рассказала, когда украинцы смогут привиться от COVID-19
Это связано с тем, что из-за COVID-19 возросла нагрузка на экстренную медицину
В среду, 11 ноября, под зданием Кабинета Министров начнется акция протеста украинских рестораторов и предпринимателей
По состоянию на утро среды, 11 ноября, в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавируса