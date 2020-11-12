Каждый должен иметь право выбирать, на каком языке разговаривать и учиться. Об этом сегодня в Одессе во время "круглого стола", посвященного вопросу языковой политики, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кандидат на пост мэра Николай Скорик. Его команда разработала и готова реализовывать специализированные городские программы по популяризации и поддержке украинского, русского языка и языков нацменьшинств.

"Сегодня в Украине проводится политика языковой и культурной дискриминации. Но еще никогда ограничения и запреты не приводили к культурному возрождению. Одесса – многонациональный и многоязычный город. Так исторически сложилось, и эту реальность власть не имеет права отрицать. Здесь не должно быть никаких языковых, культурных, образовательных ограничений. Право на родной язык и культуру - неотъемлемое естественное право человека. Государство и местная власть должны его уважать и обеспечивать", - заявил Николай Скорик.

Он отметил, что одесская власть ничего не делает для защиты гуманитарных и культурных прав одесситов.

"Мы наблюдаем, что у власти в приоритете даже не столько защита украинского, как искоренение русского языка. Считаю, что в Одессе, в одесских школах должна быть политика культурного многообразия. Мы будем стимулировать изучение в школах нашего города языков всех национальных общин: русского, болгарского, греческого – без ограничений. Будет взаимное обогащение культур, и такая гуманитарная политика снимет напряжение в обществе", - уверен Николай Скорик.

Помочь в популяризации и поддержке и украинского, и русского языка, и языков нацменьшинств могли бы специализированные городские программы, которые уже разработаны командой Николая Скорика.

"Как коренной одессит, я вижу и понимаю, что необходимо делать в городе для сохранения культурного многообразия Одессы, какой должна быть гуманитарная и образовательная политика, проводимая местной властью", - отметил он.

Напомним, 15 ноября состоится второй тур выборов мэра Одессы.