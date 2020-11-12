У Нідерландах поновився суд у справі про збиття малайзійського Boeing [ Редактировать ]
У Нідерландах поновився судовий процес у справі про збиття малайзійського "Боїнга" на Донбасі. Прокуратура відповідала на запити захисту.
Раніше адвокати одного з обвинувачених - росіянина Олега Пулатова - подали вимогу повторно допитати експертів та свідків, а також дослідити усі докази. 25 листопада 2020 року суд вирішить, які запити задовольнити, а які відхилити. Слухання по суті, за прогнозами, розпочнуться уже наступного року.
по теме
Зняли електронний браслет, але продовжили арешт ще на 2 місці. Таке рішення Вищого антикорупційного суду у справі нардепа Олександра Юрченка
У столичному Шевченківському районному суді почали допит догхантера Олексія Святогора
Бойовики били з гранатометів по наших позиціях у Пісках. Поблизу Водяного - застосували міномет 82 калібру
Дурницею назвав карантин вихідного дня чинний мер Львова Андрій Садовий, додавши, що жодного нерозумного рішення місто приймати не буде
Ожидается, что сторона обвинения отреагирует на запросы защиты в отношении расследования