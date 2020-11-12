У Нідерландах поновився судовий процес у справі про збиття малайзійського "Боїнга" на Донбасі. Прокуратура відповідала на запити захисту.

Раніше адвокати одного з обвинувачених - росіянина Олега Пулатова - подали вимогу повторно допитати експертів та свідків, а також дослідити усі докази. 25 листопада 2020 року суд вирішить, які запити задовольнити, а які відхилити. Слухання по суті, за прогнозами, розпочнуться уже наступного року.