Дмитрий Шепелев показал невесту (фото) [ Редактировать ]
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал свою невесту. Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram.
На фотографии пара позирует в обнимку.
"Спасибо за твою смелость. Спасибо за красоту. Спасибо за смех!", - подписал снимок Шепелев.
Поклонники порадовались за Диму и написали ему много комментариев.
"Вы супер", "Какая красивая пара", "Жизнь продолжается", "Очень красивая у вас невеста!", - отметили юзеры социальной сети.
по теме
Близкий друг Жанны Фриске Геннадий Куркин перенес мысли и чувства популярной певицы на бумагу
На снимке Леся позирует в короткой кожаной юбке и топе
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников
Телеведущая Леся Никитюк разозлила поклонников
Американская телевизионная звезда Ким Кардашьян рассказала, что устроила вечеринку на частном острове