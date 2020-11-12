Известный телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал свою невесту. Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram.

На фотографии пара позирует в обнимку.

"Спасибо за твою смелость. Спасибо за красоту. Спасибо за смех!", - подписал снимок Шепелев.

Поклонники порадовались за Диму и написали ему много комментариев.

"Вы супер", "Какая красивая пара", "Жизнь продолжается", "Очень красивая у вас невеста!", - отметили юзеры социальной сети.

Ранее были опубликованы последние слова Жанны Фриске.