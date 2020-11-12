Наради із палати. Володимира Зеленського, який хворіє на коронавірус, госпіталізували в лікарню Феофанія.

Разом із головою Офісу президента - Андрієм Єрмаком. В обох, як повідомляють на Банковій, легкі симптоми хвороби. Але і Зеленський, і Єрмак - у повній ізоляції, між собою спілкуються телефоном. Для роботи в палаті Президента є спец-кабінет зі спец-зв'язком. Звідти він проводить селекторні наради. Працює Володимир Зеленський за стандартним робочим графіком. Але з рідними не бачиться. І хоча перша леді вже перехворіла на СOVID-19, президент вирішив дотримуватися суворого карантину.

Володимир Зеленський, президент України: