Володимира Зеленського госпіталізували в лікарню Феофанія [ Редактировать ]
Наради із палати. Володимира Зеленського, який хворіє на коронавірус, госпіталізували в лікарню Феофанія.
Разом із головою Офісу президента - Андрієм Єрмаком. В обох, як повідомляють на Банковій, легкі симптоми хвороби. Але і Зеленський, і Єрмак - у повній ізоляції, між собою спілкуються телефоном. Для роботи в палаті Президента є спец-кабінет зі спец-зв'язком. Звідти він проводить селекторні наради. Працює Володимир Зеленський за стандартним робочим графіком. Але з рідними не бачиться. І хоча перша леді вже перехворіла на СOVID-19, президент вирішив дотримуватися суворого карантину.
Володимир Зеленський, президент України:
Третій день я перебуваю на самоізоляції, але я не ізолювався від роботи, виконую свої обов'язки, всі органи влади вважаю працюють в нормальному режимі і всі ці дні в онлайні у мене проходять наради, важливі дзвінки, переговори, робота загалом та особисті такі теплі зустрічі, як з вами зараз.
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