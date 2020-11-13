В океане нашли гигантское существо (видео) [ Редактировать ]
У берегов Австралии сняли гигантские глубоководных кальмары магнапинн попали в кадр. Это самое настоящее событие, так как это животное удается встретить крайне редко. А в этот раз ученым удалось наблюдать сразу за пятью новыми особями Об этом сообщает Sciencealert
Всего во всем мире зафиксировали около 10 таких встреч.
При этом кальмары были обнаружены в непосредственной пространственной и временной близости друг от друга.
Большеперые кальмары - кальмары с крупными щупальцами.Длина тела с учетом конечностей достигает 8 метров и больше, длина "рук" в 15-20 раз превосходит длину мантии. Длинные щупальца кальмары используют для ловли донной добычи.
Ранее мы рассказывали о собаке с акробатическими способностями.
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