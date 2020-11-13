Конфликт в Карабахе: ЕС предоставит гуманитарную помощь [ Редактировать ]
Евросоюз уже выделил на чрезвычайную помощь в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе почти 1 млн евро. В ЕС готовы обеспечить дальнейшую гуманитарную поддержку мирных жителей.
Об этом пишет DW.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбу Мнацаканяну и Джейхуну Байрамову.
Боррель указал обеим сторонам на необходимость соблюдать режим прекращения огня. В этом случае оно может стать первым шагом к всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта путем переговоров.
Он также подчеркнул важность соблюдения принципов международного гуманитарного права и защиты культурного наследия.
Ранее в Армении заявили, что вопрос с Карабахом еще не решен.
по теме
Азербайджан одержал победу в Карабахской войне
Силовики задержали лидеров митинга
Шарль Мишель заявил, что пригласит избранного президента США Джо Байдена для участия в видеоконференции
По его словам, могли пасть крупные города