Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Зе-власть потеряла полтора года и ни на шаг не приблизилась к мирному урегулированию. Как оказалось, главной помехой для переговоров было отсутствие специального представителя США по Украине. Оказывается, что по причине отсутствия "пастуха" "овцы" в Зе-администрации не смогли принять ни одного решения. Теперь, по заявлениям представителей Офиса Зеленского, они будут просить о его скорейшем назначении у новой администрации Белого дома. Они хотят докладывать о ходе переговоров в Минском формате, ситуации в Нормандской четверке и принимать директивы.

Зе-команда не в состоянии управлять страной и живет по указке иностранных представительств. Там "слуги" ищут поддержки и туда, как и предыдущий режим Порошенко, бегают совещаться перед принятием решений. Теперь, не желая выполнять Минские соглашения и Парижские договоренности Нормандской четверки, Зе-власть надеется спрятаться за "американского спецпредставителя".

Не уважая ни себя, ни свой народ, своим заявлением о "спецпредставителе" ОП Зеленского позорно выставил на весь мир свою беспомощность, некомпетентность и неоколониальные комплексы.

Нынешняя украинская власть целенаправленно уничтожает суверенитет и международную субъектность Украины. Они сдали под контроль иностранных кредиторов экономическую, социальную, финансово-банковскую политику и правоохранительные структуры. Готовятся сдать суды, сдать землю и стратегические предприятия. Зе-команда делает Украину пешкой в геополитической борьбе. Из-за этого не будет ни мира, ни экономического развития.

Украине не нужны "пастухи" и "овцы". Украине нужна власть, которая выполнит свои обещания перед украинским народом.