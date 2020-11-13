Медіаменеджер у сфері ЗМІ з 25-річним досвідом управління топовими українськими телепроєктами та телеканалами Юрій Будяк та його команда стоять за успіхом найпопулярніших інформаційних каналів та шоу, які щодня збирають біля екранів мільйони телеглядачів. Сьогодні Юрій, директор телеканалу NEWSONE, поділився інсайдами кар’єрної еволюції у сфері управління ЗМІ та особливостями роботи телебачення.

Він розповів, з чого почав свій професійний шлях.

Амбіційний юнак з широко розплющеними очима і прагненням хоча б на крок наблизитись до тих, хто став для мене орієнтиром в медіа, прийшов працювати на телеканал "Інтер". Взірцем та потужним мотиватором для мене тоді був Єгор Бенкендорф. Це був природний відбір, і якби я самостійно не пройшов школу загартування, мені б сьогодні інвестори не довірили такі складні медіапроєкти, управлінням яких я займаюсь.

Яку позицію Ви займаєте в дискусії, що Youtube, соціальні мережі, Інтернет-телебачення витісняють класичне телебачення?

- Одразу пригадується цитата з відомого фільму: "Будет одно сплошное телевидение". Тепер нас лякають Інтернетом. Звичка перегляду аудіовізуального контенту все ще закріплена за телебаченням і, зважаючи на вік аудиторії, першість у цьому питанні належатиме ефірним телемовникам ще не одну п’ятирічку.

Також цьогоріч суспільство і медіа, зокрема, зіткнулись з небаченим досі випробуванням - пандемією коронавірусу. Так от: згідно з даними, 33% аудиторії медіаспоживання саме в період карантину стали віддавати перевагу телебаченню як джерелу інформації на противагу Інтернету та соціальним мережам.

Як карантинні заходи вплинули на роботу інформаційного телеканалу?

- Криза - це нова точка росту. Ти її або проходиш, або ні. Не можна залягти на дно і перечекати. Інформаційне мовлення - це мовлення 24/7. У період карантину зріс запит на інформацію, тому в нас не було шансу на зменшення обсягів виробництва та ефірного часу. Вихід знайшли в оперативній зміні режиму роботи та мультимедійному підході. Крім цього - технічні рішення, які оптимізували процес. Наприклад: один оператор може керувати одночасно кількома камерами.

Чи не стало в Україні забагато інформаційних телеканалів?

- У мене є радше відчуття конкурентності та попиту. Новини - це унікальний контент, який продукує саме життя, отже, у інформаційних телеканалів завжди багато роботи. Проте, з часом залишаться лише найвитриваліші та найкращі, бо бути лідером інформаційного мовлення - виснажлива задача. Успіх мовників також залежить від цілей їхніх власників. Адже можна мати інформаційний телеканал задля престижу та забавки, що врешті теж не заборонено (сміється), або ж як інструмент для розв’язання приватних задач, а можна закладати в медіабізнес місію державотворення та практичного патріотизму, власне чим і займаються телеканали, якими я керував чи керую.

Окрім моніторингу ринку, які ще головні якості ефективного керівника?

- Високий рівень стратегічного мислення, вміння консолідувати команду професіоналів і досягати бізнес-мети. У нашій сфері важливо ще любити медіа і вміло балансувати між трьома стовпами, на яких тримається ЗМІ: це власник, перед яким несеш відповідальність, команда, яка робить спільну справу, та аудиторія - за любов та довіру якої бореться канал. Буває так, що всі хочуть різного (сміється). Тоді треба бути тонким стратегом.

Що найцікавіше і найважче у Вашій роботі?

- Найцікавіше - безупинний професійний та особистісний ріст. Я не приховую, що досі вчуся за найменшої нагоди. Також моя робота мене мотивує займатися особистісним розвитком. Моє хобі - спорт. Спорт допомагає підтримувати в тонусі не лише тіло, а й волю до перемоги в тому, чим займаюсь. Найважче - знайти баланс між роботою та сім’єю. З роками я навчився виділяти час, який на 100% належить лише моїй родині. Своєю кар’єрою я завдячую їхнім терпінню, любові та підтримці. Всі професійні досягнення я присвячую їм.