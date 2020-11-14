С приходом Максима Степанова на пост министра здравоохранения медицинская система Украины продемонстрировала признаки выздоровления. Об этом в своем посте в Фейсбук написал известный украинский психиатр, советский диссидент, общественный деятель Семен Глузман.

“Как ни удивительно, появились признаки возможного выздоровления медицинской системы. А потому и конфликты, неизбежные в такой ситуации. В первую очередь с Ульяной Супрун и ее наследниками в самом министерстве здравоохранения”, - говорит Глузман.

Диссидент отмечает, что приход Максима Степанова в министерства и медицинская общественность, и пациенты расценили как обнадеживающее событие.

“У нас, у медиков, и у наших пациентов действительно появилась надежда. Потому что в самой системе здравоохранения появился здравый смысл”, - вспоминает правозащитник.

Кроме того, Семен Глузман заявляет, что настоящим врагом украинской системы здравоохранения является не распространение коронавирусной инфекции, а лживые и беспринципные политики.

“Реальный враг едва начавшей выздоравливать системы здравоохранения опаснее вирусной инфекции. Он – наши так называемые политики. Им бы требовать… жесткого и объективного расследования последствий деятельности Супрун в Украине. Но они заняты другим, гораздо менее опасным: травлей министра Степанова”, - подчеркивает Глузман.

При этом известный украинский психиатр утверждает, что идеологом нынешней атаки на министра Максима Степанова является экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения в 2016-2019 гг. Ульяна Супрун, а исполнителями - ее ближайшее окружение.

“А пока Супрун координирует деятельность оставшихся в минздраве многочисленных супрунят и всерьез думает о возвращении в кресло...Лично уничтоживший в Украине всю санитарно-эпидемиологическую службу Виктор Ляшко бесстыдно и бессовестно работает заместителем министра Степанова”, - заявляет Семен Глузман.

В заключение известный украинский врач подчеркивает, что министр Степанов вынужден иметь дело с плачевными результаты работы бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, которая, по мнению Глузмана, развалила медсистему Украины.

“Смею утверждать: эпидемия коронавируса вызвана не злой волей министра Степанова, а вполне природной причиной. Иное дело – состояние нашей медицинской системы, последовательно и сознательно разрушенной Ульяной Супрун и ее командой молодых реформаторов. Им бы всем сегодня по очереди идти к следователю, а кому-то и в тюрьму. Но они, бесстыжие, опять норовят во власть”, - возмущен Семен Глузман.