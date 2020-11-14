В Черновцах бизнесмены протестуют из-за локдауна (видео) [ Редактировать ]
Предприниматели из черновицкого Калиновского рынка перекрыли дорогу. Об этом сообщает Молбук.
Более 300 участников пикета требуют от властей отменить карантин выходного дня. Предприниматели возмущены ограничениями карантина выходного дня, в из-за которых тысячи работников рынка останутся без работы и заработка.
Отмечается, что в связи с введением этих ограничений, городская власть Черновцов решила, что Калиновский рынок не будет работать в выходные дни, за исключением продуктовых рядов.
Напомним, в Украине начал действовать карантин выходного дня. Ограничения будут действовать на выходных с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
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