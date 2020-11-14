Предприниматели из черновицкого Калиновского рынка перекрыли дорогу. Об этом сообщает Молбук.

Более 300 участников пикета требуют от властей отменить карантин выходного дня. Предприниматели возмущены ограничениями карантина выходного дня, в из-за которых тысячи работников рынка останутся без работы и заработка.

Отмечается, что в связи с введением этих ограничений, городская власть Черновцов решила, что Калиновский рынок не будет работать в выходные дни, за исключением продуктовых рядов.

Напомним, в Украине начал действовать карантин выходного дня. Ограничения будут действовать на выходных с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.