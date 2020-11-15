В Грузии второй тур парламентских выборов состоится 21 ноября. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия страны, передает ЦИК.

"Во втором туре избирателей будут обслуживать 1914 избирательных участка, 81 специальный участок, созданный для обеспечения участия избирателей в стационарных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция)", - говорится в сообщении ЦИК Грузии.

Отмечается, что второй тур выборов в парламент Грузии по мажоритарной избирательной системе состоится в 17 мажоритарных округах. Также в Кутаиси состоится второй тур внеочередных выборов мэра.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,15% голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" - 27,14%. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент.

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