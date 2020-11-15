В Запорожской области, на трассе "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" рейсовый пассажирский автобус на трассе въехал в трактор. В результате аварии погиб один человек. Об этом говорится в сообщении полиции Запорожской области.

По данным правоохранителей, водитель пассажирского автобуса "Mercedes-Benz", в салоне которого были восемь пассажиров, столкнулся с попутным колесным трактором.

Также пострадала 22-летняя пассажирка, которую госпитализировали в больницу, остальные пассажиры не пострадали.

Как сообщили в полиции, по данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ране во Львове на пешеходном переходе водитель сбил двух школьников и скрылся. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

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