Фото: Pixabay

Ученые из Британии выяснили, что существует связь между уровнем физического развития и психологическим здоровьем человека.

Команда психиатров из Университетского колледжа Лондона работала над данной темой. Их открытие опубликовал журнал BMC Medicine.

Читайте также Ученые назвали продукт для долголетия

Как заявили исследователи, у физически слабых людей риск развития депрессии и тревожности оказался выше, чем у физически крепких людей.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 153 тысяч добровольцев. При этом учитывались вес, рост, физические характеристики и наличие симптомов депрессии и тревожности.

Физическую силу участников исследования определяли по хвату и максимальному объему легких: добровольцы сжимали динамометр, после чего проходили тестирование на велотренажере.

В результате сравнения данных психиатры обнаружили, что признаки тревожности и депрессии наблюдались чаще у физически слабых, чем у физически крепких людей.

Читайте также ошеломительное заявление ученых об эволюции человека.