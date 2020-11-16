Физически слабые люди больше склонны к депрессии и тревожности - ученые [ Редактировать ]
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Ученые из Британии выяснили, что существует связь между уровнем физического развития и психологическим здоровьем человека.
Команда психиатров из Университетского колледжа Лондона работала над данной темой. Их открытие опубликовал журнал BMC Medicine.
Как заявили исследователи, у физически слабых людей риск развития депрессии и тревожности оказался выше, чем у физически крепких людей.
В ходе исследования ученые проанализировали данные 153 тысяч добровольцев. При этом учитывались вес, рост, физические характеристики и наличие симптомов депрессии и тревожности.
Физическую силу участников исследования определяли по хвату и максимальному объему легких: добровольцы сжимали динамометр, после чего проходили тестирование на велотренажере.
В результате сравнения данных психиатры обнаружили, что признаки тревожности и депрессии наблюдались чаще у физически слабых, чем у физически крепких людей.
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