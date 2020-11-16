Штаб Николая Скорика требует пересчета голосов из-за массовой порчи бюллетеней. Об этом на брифинге заявил руководитель штаба кандидата в мэры Одессы от ОП-ЗЖ Николая Скорика Роман Сеник.

"Нашим штабом начат параллельный подсчет голосов, чтобы сравнить те цифры, которые будут предоставлены территориальным избирательным комиссиям, и те, которые действительно были получены на участках", - отметил Роман Сеник.

Он подчеркнул, что наблюдатели от ОП-ЗЖ фиксируют массовую порчу бюллетеней с голосами, отданными за Николая Скорика. "Главы участковых комиссий, которые работают на действующего мэра, фальсифицируют выборы путем перекладывания бюллетеней за Николая Скорика в испорченные. Данные нарушения были зафиксированы на большинстве участков, где уже проведен подсчет голосов", – сказал Сеник.

Руководитель штаба подчеркнул, что составляются соответствующие акты, которые регистрируются в комиссиях.

"Составленные нами акты и видеофиксация допущенных нарушений станут основанием для уточнения протоколов или пересчёта голосов. И мы будем требовать, чтобы на тех участковых комиссиях, где эти нарушения выявлены, был осуществлен пересчет. Мы не позволим украсть ни один голос, отданный одесситами за Николая Скорика", – акцентировал Роман Сеник.