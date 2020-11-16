Актер Анатолий Пашинин, который после начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году бросил карьеру, переехал в Украину и вступил в украинскую армию, женился в Чернигове. Об этом актер расскахал на своей странице в Facebook.

Добрые Люди, Здравствуйте и Процветайте! Радость и Гордость переполняют меня! Моя Божественная Леся, оказав мне Высокую Честь, приняла мое предложение Руки и Сердца и стала моей Супругой! Еще раз семьсот написал бы Моя!!! Украина, за Щедрую Награду, Благодарствуй! Убд i не тре!:-)

Избранницей 42-летнего артиста стала 44-летняя юрист Леся Задесенец. Они встречались несколько лет, но не афишировали свои отношения. Бракосочетание прошло в Чернигове.

Супруга актера работает в крупной кинокомпании, также консультирует в вопросах недвижимости. От первого брака у нее есть взрослая дочь Александра.

Анатолий Пашинин родился в Кировоградской области и окончил театральное училище имени Щепкина. Он стал звездой российских сериалов, сыграв в "Ундине" и фильмах "Мы из будущего" и "Грозовые ворота".

После оккупации Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе, актер вернулся в Украину и записался добровольцем в ВСУ. После окончания военной службы снялся в фильме "Посттравматическая рапсодия".

Ранее сообщалось, что женился главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.